Real Madrid : rebondissement de taille dans l’affaire du scandal sexuel !

Le Real Madrid est dans la panade. Plusieurs jeunes joueurs du club ont été arrêtés par la police dans le cadre d’un scandale sexuel la semaine dernière et ce n’est pas fini. Alors que l’enquête avance, El Mundo dévoile qu’une nouvelle victime s’est ajoutée au sujet de l’enregistrement et la diffusion d’une vidéo à contenu sexuel entre une jeune fille de 16 ans et donc, une autre.

Une nouvelle victime signalée ?

Son identité n’a pas encore été révélée. Pour rappel, c’est la mère de l’une des deux victimes qui a alerté les forces de l’ordre après qu’une vidéo intime de sa fille circulait dans les groupes WhatsApp de jeunes du Castilla et de l’équipe C. L’affaire devrait continuer de faire grand bruit en Espagne.

