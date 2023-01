Real Madrid : Simeone (Atlético Madrid) se lance à son tour dans la polémique sur l'arbitrage

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

C'est peu dire que l'Atlético n'a pas digéré son élimination de la Coupe du Roi (1-3 s.p.) jeudi soir sur la pelouse du Real Madrid. Persuadés d'avoir été désavantagés par l'arbitrage, les Colchoneros ont décidé de faire savoir haut et fort leur mécontentement : "J'ai le plus grand respect pour l'équipe d'arbitrage et je suis convaincu que son intention est toujours la meilleure, mais quiconque l'observe de l'extérieur peut voir que depuis des décennies, la même chose s'est presque toujours produite, a écrit leur patron, Miguel Angel Gil Marin, sur le site officiel. Malheureusement, personne n'est plus surpris, ce n'est pas une nouvelle. C'est quelque chose de très évident et il vous suffit de se souvenir de l'histoire. (Le Real) Madrid est un club avec un environnement très fort, avec beaucoup d'intérêts autour de lui. Ils créent une telle pression qu'il est normal que cela affecte les personnes qui doivent prendre des décisions. Ils sont conscients de ce qui les attend s'ils leur font du mal par une erreur ou même par un succès. La campagne contre ceux qu'ils considèrent comme leur faisant du mal est courante".

Ce samedi, l'entraîneur de l'Atlético, Diego Simeone, a été interrogé sur cette sortie très controversée. Et l'Argentin est allé dans le sens de son patron : "Depuis que je suis ici, je n'ai jamais lu des déclarations comme celles de Miguel Angel. Et toujours depuis que je suis ici, nous n'avons jamais cherché d'excuses. S'il faut changer l'arbitrage ? Ce n'est pas une question de changer car rien ne va changer. Rien ne va changer. Parce que le subconscient joue et cela rend tout très compliqué. Il faut accepter ce que nous avons et jouer de la meilleure des façons pour essayer de nous améliorer".