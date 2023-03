Real Madrid : tout reste à faire face au Betis Séville

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Ne pas laisser le FC Barcelone s'envoler au classement. Tel est, ce soir, l'objectif du Real Madrid, en déplacement sur la pelouse du Betis Séville. Karim Benzema et les siens malmenés en début de rencontre, et notamment à la 9e minute avec une frappe d'Iglesias détournée par Courtois, sont ensuite entrés dans leur match en se créant de nombreuses situations favorables.

L'attaquant français pensait avoir ouvert le score dès la 13e minute, sur coup-franc, avant que le VAR intervienne et signale une main de Rüdiger qui avait bel et bien touché le ballon au passage. A la 32e minute, c'était autour de Valverde de s'illustrer avec une frappe surpuissance qui flirtait avec la transversale du but sévillan. En dépit d'une possession de balle largement à son avantage lors de ce premier acte, 66%, le Real devra se montrer plus tranchant au retour des vestiaires. Sous peine de voir le Barça filer avec neuf points d'avance en tête de la Liga.