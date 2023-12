Real Madrid - Mercato : un ancien préfère voir arriver Haaland que Mbappé (PSG)

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Cet après-midi, le Real Madrid affronte le Betis Séville à Villamarin. Pour ce choc, le quotidien AS a interrogé l'ancien attaquant Alfonso Pérez, qui a joué dans les deux clubs mais aussi, très brièvement, à l'OM (janvier-juin 2002). Le média lui a demandé qui il préfèrerait voir arriver chez les Merengue parmi Kylian Mbappé et Erling Haaland. Sa réponse, quoi que surprenante au premier abord, est des plus logiques car elle s'appuie sur des critères purement tactiques.

"Mbappé est le meilleur joueur du monde mais à son poste, le Real a déjà Vinicius Jr et Rodrygo"

"Si j'étais Florentino Pérez, je voudrais évidemment recruter les deux. Mais si je ne devais en choisir qu'un, par rapport à ce dont a besoin le Real, ce serait Haaland. Je pense que Kylian Mbappé est le meilleur joueur du monde mais à son poste, le Real a déjà Vinicius Jr et Rodrygo." Ce débat sur le fait que les Merengue ont déjà deux ailiers forts et donc qu'une arrivée de Kylian Mbappé en pousserait un sur le banc revient avec insistance du côté de l'Espagne.

