Real Madrid : un cadre d'Ancelotti et sa compagne ont vécu une expérience traumatisante à Ibiza

S'il a été important dans l'effectif de Carlo Ancelotti cette saison au Real Madrid, Federico Valverde ne rentre pas de ses vacances dans les meilleures conditions. En effet, alors qu'il profitait d'Ibiza avec sa compagne, la journaliste Mina Bonino, leur enfant et quelques amis, le milieu de terrain uruguayen a vécu une expérience choquante.

« On a été volés par une connaissance qui m’a vue dormir toute nue »

Sa petite-amie a révélé dans sa story Instagram que le couple a été drogué puis volé de 10 000€ par une connaissance. « A l'hôpital,, ils nous ont dit que la nourriture avait pu être empoisonnée par le chef cuisinier parce que c’est ce qu’ils pensaient. Ils nous ont emmenés à l’hôpital pour faire des analyses aux substances. Les analyses ont montré la présence de cocaïne, de marijuana, d’ecstasy et d’amphétamines mais nous étions négatifs à tout. Tout était très subtil pour qu’ils puissent nous dévaliser sans qu’on le sache. On a passé notre premier jour à l’hôpital. On a été volés par une connaissance qui m’a vue dormir toute nue et c’est ce qui me dérange le plus », a-t-elle expliqué.

Une histoire assez folle quand même...