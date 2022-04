Real Madrid : un éclair de génie mémorable d’Ancelotti à Séville dévoilé

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Incroyable Real Madrid... Mené 2-0 hier sur le terrain du FC Séville, à la mi-temps, le club merengue s'est imposé au stade Sanchez Pizjuan (3-2) dans le sillage de Karim Benzema et de Rodrygo. « Il sera un très grand joueur. Il a fait des différences à de nombreuses reprises. Il a fait une seconde période incroyable » a expliqué Carlo Ancelotti. « On n'a pas perdu la tête en seconde période, on a réglé quelques détails qui n'allaient pas en première : on n'était pas compacts dans la récupération, et avec le ballon, notre positionnement n'était pas correct. En première période, on aurait dit une équipe fatiguée, et en seconde, une équipe d'une intensité incroyable. Je ne suis pas surpris par ce qu'est capable de produire cette équipe, parce qu'elle ne me surprend jamais. Mais cette deuxième période me rend très fier, je souhaite remercier tous les joueurs pour cela ».

Selon le Chiringuito, Ancelotti aurait trouvé les mots justes à la mi-temps, et piqué au vif ses joueurs, en leur disant : « On n'est pas arrivés jusqu'ici pour faire ce qu'on a fait en première mi-temps. » Tout simplement !

🚨 EXCLUSIVA de @JLSanchez78 en #ChiringuitoMadrid 🚨



👀 "En el DESCANSO, ANCELOTTI les ha dicho a los jugadores:



👉 'No hemos llegado hasta aquí para que nos hagan esto' 👈



👏 "Le ha dado la vuelta al partido en lo TÁCTICO y en lo EMOCIONAL". pic.twitter.com/rt8ceOSMWS — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 17, 2022

