Real Madrid : un ex-policier accuse Florentino Perez de corruption, le club contre-attaque, Tebas se lâche !

Si le FC Barcelone est aujourd’hui dans la tourmente, inculpé par la justice dans le cas Negreira, une bombe a explosé ce mardi… du côté du Real Madrid. Interrogé par la radio catalane RAC1, José Manuel Villarejo (72 ans), un ancien commissaire de police, accuse Florentino Perez, le président du Real, d’avoir « soudoyé des arbitres avant le Barça ».

Florentino Perez va attaquer l’ex-commissaire Villarejo en justice !

L’ancien policier – qui était missionné pour enquêter sur l’ancien président du Barça Sandro Rosell du fait de soupçon de liens avec le mouvement indépendantiste catalan – dit avoir découvert par un hasard certaines pratiques de Florentino Perez. « D'une certaine manière, au Real Madrid, avant le cas Negreira, la même chose avait déjà été détectée », a-t-il déclaré, jugeant « impossible » que la justice s’intéresse au cas de Perez : « Rien de ce qui touche Florentino Perez ne peut être poursuivi dans ce pays. Celui qui ose est suicidaire. Il est intouchable ».

Dans un communiqué, le Real Madrid a fait savoir qu’il avait « ordonné le dépôt immédiat d’une action judiciaire » contre l’ex-commissaire Villarejo « pour les fausses accusations faites sur la station de radio catalane RAC1 ».

Tebas réagit déjà à la sortie du sulfureux Villarejo

Des accusations auquel Javier Tebas, le président de la Liga a rapidement réagi : « Villarejo a dit deux choses, que Florentino avait soudoyé des arbitres et il dit qu'il est intouchable. Sur le premier point, s'il a quelque chose, qu'il le démontre. Villarejo parle beaucoup et on sait que sa tactique pour dénoncer les choses est incroyable, elle est très condamnable. Concernant la deuxième partie, où il dit que Florentino est intouchable, que Rubalcaba lui avait dit, ça je le crois. Je le crois parce que c'est de notoriété publique en Espagne. Tout le monde le sait. Rubalcaba (ndlr : ancien ministre de l'intérieur) était un bon ami de Florentino Perez et tout s'explique ».

José Manuel Villarejo est une personnalité publique sulfureuse en Espagne. Il fait actuellement l’objet de 30 enquêtes d'instruction pour « corruption, de blanchiment de capitaux et d'appartenance à une organisation criminelle » et encourt une peine de 109 ans de prison pour les trois affaires dont il est jugé dans un premier temps. L’ancien commissaire cherche visiblement à faire tomber un maximum de monde avec lui…

