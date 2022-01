Real Madrid : un fidèle de Zidane veut jouer un sale tour au PSG en Champions League

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Les images de l'entraînement du jour diffusées par le site Internet du Real Madrid sont surprenantes. On y voit en effet les Merengue courir avec des masques à oxygène. Pourquoi ? Le quotidien Sport a apporté la réponse : le préparateur physique Antonio Pintus profite de cette mini-pause (le prochain match n'aura lieu que le jeudi 3 février) pour mettre en place une préparation physique sur un intervalle très court qui permettra de bien aborder la deuxième partie de saison, et notamment le très important 8e de finale de Champions League face au PSG.

Si les joueurs portent des masques, c'est parce que cela raréfie l'oxygène à chaque inspiration, ce qui permet de les faire travailler plus intensément, un peu comme s'ils couraient en très haute altitude. Cela a un effet bénéfique sur le sang mais également les muscles. C'est ainsi que Pintus, en qui Zinédine Zidane avait entière confiance pour mener à bien les préparations d'avant-saison et qu'il souhaitera peut-être faire venir au PSG s'il y signe, compte booster le physique des Merengue. On saura le 15 février au Parc des Princes si la méthode a eu du bon...

