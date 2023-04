Real Madrid : un gros coup dur en prévision avec Alaba ?

Mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, son défenseur autrichien s’est blessé hier soir lors du quart de finale de Ligue des Champions face à Chelsea. Une nouvelle qui tombe particulièrement mal, alors que le Real Madrid doit encore jouer la finale de la Copa del Rey, ainsi que les demies de Ligue des Champions face au Bayern, ou à Manchester City.

En plus de cela, Eder Militao sera suspendu au match aller de la demi-finale, pour accumulation de cartons. Si la blessure d’Alaba se confirme, le Real Madrid devra faire avec une défense centrale totalement remaniée pour cette échéance.

Il faudra également surveiller attentivement le cas de Benzema, sorti par précaution par Carlo Ancelotti hier soir. Espérons pour l’attaquant français que ce ne soit rien de grave.

🚨🎖️| Concerns at Real Madrid regarding Alaba’s hamstring injury. The aim is to be able to play in the 1st leg of the SF. @AranchaMOBILE pic.twitter.com/2DCmSsBOac