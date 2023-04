Real Madrid : un gros dilemme pour Ancelotti avant la finale de la Coupe du Roi

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Déjà vainqueur de la Supercoupe d'Europe et du Mondial des Clubs, le Real Madrid peut encore remporter deux titres cette saison : la Coupe du Roi et, surtout, la Champions League. Pour le trophée national, la finale aura lieu dans onze jours, soit le samedi 6 mai. Ce sera contre l'Osasuna Pampelune dans le stade La Cartuja de Séville. Et un problème se pose déjà pour Carlo Ancelotti.

Alaba préservé pour la suite de la saison ?

Comme l'explique AS, David Alaba sera en effet rétabli de la petite déchirure au triceps sural (mollet) de la jambe droite contractée à Stamford Bridge la semaine dernière. L'Autrichien en avait pour deux semaines de repos, il fera donc son retour à l'entraînement collectif le 3 ou 4 mai. La question qui se pose est de savoir si Ancelotti osera le titulariser pour un match aussi important qu'une finale de Coupe avec seulement une ou deux sessions dans les jambes. Car le risque existe qu'il y ait une rechute pour le défenseur central de 30 ans et qu'il manque donc le reste de la saison, notamment les demies contre Manchester City et l'éventuelle finale de C1. AS pense que l'entraîneur italien ne prendre aucun risque et titularisera Rüdiger ou Nacho. Si tout se passe bien, Alaba devrait entrer en seconde période.

Le calendrier complet du Real Madrid pour la fin de saison

⚽ Su regreso está previsto para el 3-4 de mayo, apenas 48 horas antes de la final de Copa. https://t.co/CZ4KBPVcTx — AS Fútbol (@AS_Futbol) April 25, 2023

Raphaël Nouet

Rédacteur