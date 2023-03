Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

En difficulté en Liga (2ème à 7 points) et mal parti pour remporter sa demi-finale de Coupe du Roi contre le FC Barcelone (défaite 1-0 à Bernabeu à l'aller), le Real Madrid n'a plus guère que l'option de conserver sa Ligue des Champions pour s'éviter la saison blanche. Il faut dire qu'en 2023 plusieurs cadres de l'effectif de Carlo Ancelotti ont la tête ailleurs.

En effet, comme le rapporte le site Tikitakas, cinq éléments de l'effectif attendent un heureux événement sur l'année. Si Maria Cortes, l'épouse de Nacho Fernandez, a vu naître son 4e enfant, Dani Carvajal, David Alaba, Lucas Vazquez, Karim Benzema et Fede Valverde sont concernés par ce « baby boom Real Madrid ».

Il y a trois jours, Dani Carvajal et son épouse Daphné Cañizares ont annoncé l'arrivée en 2023 de leur 2e enfant. Il fait suite à l'annonce en février de Shalimar Heppner, l'épouse de David Alba (2e enfant aussi). Au début de l'année, c'est Lucas Vazquez et sa compagne Macarena Rodriguez ont officialisé la naissance de leur troisième. Cette officialisation, Karim Benzema l'avait déjà effectué il y a plusieurs mois avec sa nouvelle compagne, le mannequin américain Jordan Ozuna. Ce sera le 4ème enfant du Ballon d'Or.

La grossesse compliquée de Mina Bonino, la raison du coup de moins bien de Valverde ?

Enfin, et c'est sans doute le cas le plus sensible : Fede Valverde et sa femme Mina Bonino sont dans la même situation mais la grossesse de l'ancienne journaliste argentine a connu des complications. Après avoir cru perdre leur bébé il y a quelques semaines (en parallèle des difficultés sur le pré de l'Uruguayen), le couple fait très attention pour faire en sorte de se rapprocher au maximum de la date de terme.