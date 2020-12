Real Madrid : un nouveau favori émerge pour remplacer Zidane

Battu à Donetsk (0-2), le Real Madrid jouera son avenir en Ligue des champions la semaine prochaine contre le Borussia Monchengladbach. Et Zinédine Zidane pourrait bien être remercié en cas d'élimination, selon les médias espagnols. Plusieurs noms reviennent pour prendre sa relève, notamment ceux de Massimiliano Allegri et de Maurizio Pellegrini, les anciens coachs de la Juventus et de Tottenham, mais l'option Raul n'est pas à écarter.

Le banc du Real déjà promis à Raul ?

Selon l'ancien joueur Miguel Torres, aujourd'hui consultant pour El Chiringuito, Raul est même l'option n°1. « L'alternative, c'est Raul », a-t-il en effet affirmé hier soir. A 43 ans, Raul est l'actuel entraîneur de la Castilla, la réserve du Real. « Je crois que Madrid, avec Raul, trouverais son propre Guardiola ou Simeone », avait confié Jorge Valdano, autre ancienne légende du Real, il y a un an, lorsqu'il avait déjà été question d'une promotion de l'ancien attaquant.