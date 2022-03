Real Madrid : un petit miracle est arrivé à Hazard, coup dur pour Ancelotti !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Le Real Madrid nage décidément en eaux troubles depuis le claque reçue au Bernabeu lors du Clasico contre le FC Barcelone avant la trêve internationale (0-4). Hier, on a ainsi appris qu’Eden Hazard avait bel et bien été opéré de la cheville hier.

Et surprise : le Belge ne devrait être absent qu’entre deux et quatre semaines ! L’attaquant de 31 ans pourrait donc revenir plus tôt que prévu et même rejouer avant la fin de la cette saison en cours. Pour l’y encourager et le soutenir, Florentino Pérez lui a rendu visite hier à l’hôpital...

La mauvaise nouvelle vient finalement de Carlo Ancelotti : l’entraîneur du Real Madrid a été testé positif au Covid-19. Le technicien italien sera donc absent samedi à Vigo en Liga (18h30) et reste incertain pour le déplacement à Londres face à Chelsea la semaine prochaine en Ligue des champions.

🚨ÚLTIMA HORA🚨



🤒CARLO ANCELOTTI, positivo en COVID-19.



❌No podrá estar el sábado en Balaídos y es duda para viajar a Londres para la ida de cuartos ante el Chelsea. pic.twitter.com/pzkp1bYIOx — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 30, 2022

Pour résumer Alors qu’Eden Hazard (31 ans) donne enfin des signes positifs au Real Madrid, son entraîneur Carlo Ancelotti a eu la désagréable surprise d’apprendre sa positivité au Covid-19. Tout cela avant le RDV crucial face à Chelsea !

Bastien Aubert

Rédacteur