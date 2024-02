Real Madrid Mercato : un pilier d'Ancelotti voulait signer au PSG

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Depuis le début de l'actuelle saison, le secteur défensif de Carlo Ancelotti est durement touché par les blessures. Seul Antonio Rüdiger est quelque peu épargné. Pour sa deuxième saison au Real Madrid, l'Allemand de 30 ans est devenu un vrai leader, avec son impact impressionnant, sa rage de vaincre, son implication extrême. Dans un entretien à Goal, l'ancien de Chelsea a révélé que ce leadership, il avait failli le mettre au service du... PSG ! En 2020, alors que Frank Lampard était le manager des Blues, il voulait en effet quitter Londres pour travailler avec Thomas Tuchel à Paris. Mais c'est le technicien qui a finalement fait le voyage en Angleterre après son limogeage à Paris et les deux ont conclu la saison 2020-21 avec un titre de champion d'Europe !

"Je voulais rejoindre le PSG pour travailler avec Thomas Tuchel"

"Je rêvais de jouer au Real mais jamais dans ma tête j'ai cru que c'était possible. Pour moi, la Premier League était mon objectif final. Je voulais y jouer. Avoir joué dans des clubs importants comme Chelsea et le Real Madrid est un privilège et une récompense pour le travail effectué au cours de toutes ces années. Quand Lampard était à Chelsea, je voulais partir. Je voulais rejoindre le PSG pour travailler avec Thomas Tuchel. C'était ma volonté. Mais ça ne s'est pas fait et, six mois plus tard, Tuchel est arrivé à Chelsea et nous avons remporté la Champions League ensemble."

😯"Soñaba con jugar en el Madrid, pero nunca estuvo en mi cabeza poder hacerlo. Quería ir al PSG"😯https://t.co/3bioeIVFGp — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) February 23, 2024

