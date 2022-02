Real Madrid : un remplaçant a déjà gagné sa place au match retour contre le PSG !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Le Real Madrid n’est pas dans une position favorable au moment d’aborder le huitième de finale retour de Ligue des Champions. Les joueurs de Carlo Ancelotti sont passés au travers de leur match aller et ont perdus (1-0). Pour le match retour, le coach italien aurait déjà fait un choix sur sa composition.

Selon les médias espagnols, Federico Valverde débutera contre le PSG lors du match retour à Santiago-Bernabéu. Le milieu uruguayen aurait donc convaincu son coach après avoir été remplaçant au match aller.

🚨🥇| Federico Valverde will start vs PSG, this has already been decided. @tgm46