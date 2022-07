Real Madrid : une clause spéciale Ballon d'Or dans le nouveau contrat de Rodrygo ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

S'il est moins en vue que Vinicius Jr et se contente pour l'heure d'un rôle de « Super Sub » au Real Madrid, Rodrygo Goes (21 ans) figure néanmoins parmi les nouvelles priorités de Florentino Perez pour préparer l'avenir au sein de la Maison Blanche.

Comme pour Vinicius Jr, le boss des Merengue serait sur le point de conclure pour une extension de bail de Rodrygo, actuellement sous contrat jusqu'en juin 2025 mais qui pourrait se lier à Madrid (avec un salaire revu à la hausse) jusqu'en 2027.

Le site Bernabeu Digital en dit plus sur ce futur contrat à 7 M€ par an avec prime (soit 3 de moins que Vinicius). Il est notamment prévu que l'ancien buteur de Santos, recruté pour 45 M€ en 2019, dispose d'une prime spéciale en cas de victoire au Ballon d'Or.

Au Real Madrid, Florentino Perez comme Carlo Ancelotti sont ravis du travail de Rodrygo Goes et l'imaginent en capacité de s'inscrire parmi les meilleurs joueurs du monde dans un avenir proche...

Alexandre Corboz

Rédacteur

