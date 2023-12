Real Madrid : une grosse révélation sort sur Karim Benzema

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

"Bien sûr, je veux que tu marques des buts. Pourquoi es-tu ici ? Pour marquer des buts ! Tu es attaquant ! " Mourinho avait le don d’en demander beaucoup à Karim Benzema lors de ses premières années dans la capitale espagnole. Pas assez décisif devant les buts au goût du Special One, l'ancien Lyonnais a eu quelques semaines d’adaptation difficiles avant d’écrire sa légende au Real Madrid.

"Il faut marquer des buts, non ?"

José Morais, un assistant de Mourinho pendant ses années à Madrid, se souvient de quelques réunions tendues. Dans un entretien pour ESPN, il raconte qu’un jour, l'actuel entraîneur de la Roma a demandé au Ballon d’Or 2022 de le rejoindre dans son bureau, quelques jours après une grosse occasion manquée. Le technicien portugais a reproché à son joueur de ne pas être assez tranchant devant le but. A partir de ce moment, le Français a été plus tranchant, plus incisif dans le dernier geste. Et au final, en 150 matches, l’attaquant formé à Lyon a inscrit 78 buts et délivré 49 passes décisives sous la coupe de José Mourinho. Pal mal !

