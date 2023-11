Real Madrid : une marque de luxe française snobe Mbappé pour Bellingham

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

OK, au premier abord, le sujet n'a qu'un lointain rapport avec le football. Mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte que l'impression est fausse. Le Daily Mail annonce que Jude Bellingham a entre les mains une grosse proposition de Louis Vuitton pour devenir son égérie. Le milieu anglais est fan de mode, il a assisté au défilé de la collection printemps-été de la marque de luxe avec son frère et portait des vêtements estampillés LV lors de la cérémonie du Ballon d'Or.

Le Real Madrid fait passer des caps à tous les niveaux !

Le rapport avec le football ? On y vient. Bellingham était déjà fan de mode à Dortmund mais tout le monde ou presque l'ignorait. Signer au Real Madrid cet été lui a permis de faire un bond en avant à tous les niveaux, notamment en termes de notoriété. Ce qui pourrait donner des idées à Kylian Mbappé, qui semblait le mieux placé pour signer un contrat avec une marque de luxe française... Chez Louis Vuitton, Bellingham succéderait à Pelé, Zidane, Ronaldo et Messi, qui avaient réalisé conjointement une magnifique photo devant un échiquier il y a un an.

