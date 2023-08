Real Madrid : Bellingham marque encore !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Aligné aux côtés de Toni Kroos, Aurélien Tchouameni et Federico Valverde, Jude Bellingham a ouvert le score.

Bellingham marque son premier but

Positionné en numéro 10, Jude Bellingham a inscrit son premier but sous les couleurs du Real Madrid suite à une tête loupée de Valverde. Après un contrôle litigieux, le but du milieu anglais a finalement été accepté. De bon augure pour celui dont la venue a coûté plus de 100 millions.

Le but de bellingham a vraiment été accepté PTDRRRR pic.twitter.com/MkPTPwzQd6 — 𝗥𝗮𝗽𝗵𝗶𝗴𝗿𝗮𝗻𝗮  (@Raphigrana) August 19, 2023

