Real Madrid : une star du vestiaire merengue pleure Benzema

Après 14 ans passés au Real Madrid, Karim Benzema a décidé de quitter le club merengue cet été pour poursuivre sa carrière en Arabie saoudite du côté d'Al-Ittihad. Pour le plus grand désarroi de Luka Modric, qui a côtoyé l'attaquant français durant 11 saisons à la Casa Blanca.

Modric regrette Benzema

"Bien sûr qu’il me manque parce que nous étions ensemble depuis 11 ans. Je ressens le même sentiment de nostalgie qu’à chaque départ de mes coéquipiers et amis, comme Sergio Ramos, Marcelo, Cristiano Ronaldo et d’autres. Ce sont toutes des classes supplémentaires. Nous avons été beaucoup ensemble, avons beaucoup gagné et nous nous sommes réjouis, ce sont des relations privilégiées, liées pour toujours", a confié le Ballon d'Or 2018 pour le média croate, Sportske.

