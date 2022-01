Real Madrid – Valence CF : Benzema et Vinicius Jr, le duo gagnant

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Il faut dire qu’avant la rencontre, le Real Madrid affichait fièrement une invincibilité à domicile en championnat cette saison (2021-2022). Ce record est resté intact. Voilà 27 rencontres que les Madrilènes sont invaincus dans la compétition au sein de leurs bases avec un bilan réjouissant de 22 victoires pour 5 matches nuls. L’échéance était alors de taille pour les hommes de José Bordalas qui, malgré une bonne discipline, sont tombés face à une équipe de Real Madrid des grands soirs. Ils n’ont pu que courber l’échine.

Karim Benzema, l’indispensable dépasse la barre des 300 buts

Tout de même bousculé en première période, le Real Madrid s’est vu confronté à une équipe de Valencia entreprenante. Les nombreuses tentatives de Gonçalo Guedes ont surpris plus d’une fois la défense madrilène qui a tout de même tenu bon. Alors que les deux équipes se livraient à une véritable partie de ping-pong dans la fin des 45 premières minutes, le pénalty accordé à Madrid a tout changé. Ce n’est pas Karim Benzema qui vous dira le contraire, bien heureux d’avoir inscrit ses 16 et 17e buts de la saison (2021-2022) en Liga. Grandement inspiré ce soir, le natif de Bron a réitéré en fin de match pour éteindre les derniers espoirs adverses. Mais il se souviendra surtout longtemps de cette soirée où il a inscrit son 300 et 301e but sous les couleurs du Real Madrid.

Vinicius Jr pour le clou du spectacle

Conscient qu’en face Valence n’allait pas lâcher, les hommes de Carlo Ancelotti ont superbement entamé la deuxième période grâce au talent d’un homme. L’attaquant brésilien Vinicius Jr a dans un premier temps fait le break pour ensuite punir définitivement la 9e équipe du classement. Auteur d’une première période mitigée, le natif de São Gonçalo a su corriger le tir avec la manière. Il a définitivement retrouvé sa confiance et celle de son coach.

Les tops :

Karim Benzema : très en vue dans l’ensemble de la rencontre, le capitaine du Real Madrid a une nouvelle fois assumé ses responsabilités. Joueur fédérateur dans cette victoire madrilène grâce notamment à son doublé inscrit, il poursuit son sans-faute cette saison (2021-2022) en Liga. Il a enregistré ses 16e et 17e buts de la compétition depuis le début de l’exercice et reste le meilleur buteur du championnat espagnol. Mais il a par dessus tout dépassé la barre des 300 buts avec les Merengues. Sans lui, le Real Madrid ne serait pas le même.

Vinicius Jr : comment ne pas le citer ? Également auteur d’un doublé face à Valence, il a permis aux siens d’ouvrir un boulevard vers la victoire. Malgré une fin de saison dernière controversée, l’attaquant brésilien a réellement pris confiance en lui et l’a une nouvelle fois prouvé ce soir. Une paire gagnante avec son coéquipier Karim Benzema.

Eder Miltão : le défenseur du Real Madrid a réalisé le travail de l’ombre, notamment en première période où il a repoussé les nombreuses contre-attaques adverses emmenées par Gonçalo Guedes. Le brésilien de 23 ans continue de marquer des points auprès de Carlo Ancelotti qui n’aurait pas tort de l’aligner face au Barça mercredi prochain.

Le flop :

Ferland Mendy : Sanctionné d’un carton jaune, le latéral gauche n’a pas rendu la plus belle copie qui soit. L’ancien défenseur de l’Olympique lyonnais a multiplié les déchets techniques et les imprécisions dans les derniers gestes, notamment avant de centrer. Cerise sur le gâteau, il a provoqué la faute ayant amené l’égalisation de Valence sur pénalty via Guedes. Peut mieux faire et sait mieux faire…