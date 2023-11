Real Madrid - Valence : le Real s'offre une balade et augmente son avance sur le Barça

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Porté par Vinicius Junior, et Rodrygo, tous deux auteur d'un doublé, le Real Madrid n'a fait qu'une bouchée ce samedi de Valence (5-1). Les Merengue se sont montrés sérieux et cliniques devant le but. Grâce à cette victoire, les hommes de Carlo Ancelotti consolident leur deuxième place au classement et comptent désormais cinq points d'avance sur le FC Barcelone, qui affrontera ce dimanche (16h15) Alaves.

Podcast Men's Up Life