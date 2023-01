Real Madrid : Valladolid s'excuse après les insultes racistes contre Vinicius

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Vendredi soir, la victoire du Real Madrid sur la pelouse de Valladolid (2-0) a été entachée par les insultes racistes lancées par des supporters locaux à l'attention de Vincius Jr. C'est l'ailier brésilien lui-même qui s'en est plaint via un message sur les réseaux sociaux. Habitué aux dérapages en tribunes, il a décidé de ne plus rien laisser passer et de dénoncer à chaque fois qu'un chant raciste résonne dans une enceinte.

"Le Real Valladolid condamne absolument toute forme de racisme et se désole de ce qui s'est passé. Le club est bien évidemment disposé à collaborer avec la Liga pour mener à bien les investigations pertinentes et se réserve le droit de prendre des mesures disciplinaires dans le cas où des abonnés seraient impliqués dans ces incidents. Il n'existe pas de place pour le racisme dans le football et la société. C'est pourquoi le Real Valladolid est décidé à employer chaque fois davantage de moyens pour permettre d'élever les consciences, d'éviter et de combattre des épisodes similaires." Les intentions, c'est bien ; les actes, c'est mieux...