Real Madrid : Vinicius au coeur d'un nouveau scandale

On l'a dit et redit sur notre site depuis hier soir : le Real Madrid a très mal vécu sa fin de match sur le terrain de Valence. En cause, comme vous le savez sans doute, le but inscrit dans le temps additionnel par Jude Bellingham alors que l’arbitre sifflait quelques secondes auparavant la fin du match en pleine action des joueurs de Carlo Ancelotti.

Malheureusement, un scandale en a caché un autre. Car comme le révèle une vidéo d'El Partidazo de COPE, un jeune individu, dans les tribunes, a traité Vinicius Jr de singe. La Liga devrait dans les prochaines heures ouvrir une enquête.

🚨 ÚLTIMA HORA | @LaLiga está investigando el insulto que un niño profirió a @vinijr en Mestalla



⚪️ En el video se ve al joven gritando "mono" al jugador del @realmadrid



📹 @ESPNBrasil



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/EfGaOvPzFc — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 3, 2024

