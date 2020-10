Real Madrid : Vinicius prêt à passer l'éponge malgré les attaques de Benzema ?

Depuis hier, il y a le feu au Real Madrid. En cause, la vidéo diffusée dans la journée des mots de Karim Benzema à son coéquipier français Ferland Mendy à la mi-temps du match face au Borussia Monchengladbach (2-2) alors que la Maison blanche était en fâcheuse posture. Parlant de Vinicius Jr, l'attaquant merengue a demandé à son latéral gauche de snober le Brésilien : «Il fait ce qu’il veut. Frère, joue pas avec ! La vie de ma mère. Il joue contre nous».

Les Socios défendent en majorité Benzema

Si, dans la presse brésilienne, les mots de Benzema ne passent pas, la presse pro-Madrilène – et plus particulièrement Marca – défend le Français sur son rôle de grand frère dans le vestiaire et notamment avec Vinicius Jr depuis son arrivée en 2018. Pour eux, Benzema n'est pas en faute et d'ailleurs les supporters ne lui en tiennent pas rigueur. Si 26% des sondés estiment quand même que Benzema a démontré « l'esprit d'un mauvais coéquipier », une grande majorité des Socios le défendent. Pour 42%, les images diffusées par Téléfoot n'avaient pas lieu de sortir puisqu'il s'agissait d'abord « d'une remarque qui aurait dû rester dans le vestiaire ». 32% estiment même que Benzema « a eu raison » de dire ça.

Conscient de la piètre performance de Vinicius Jr et de ses excès d'individualisme, l'entourage du Brésilien n'a pas souhaité en rajouter dans l'émission El Chiringuito de Jugones. « C’est quelque chose d’habituel dans le football », a sobrement commenté le clan Vinicius, désireux d'éteindre le début d'incendie. En conférence de presse demain, Zinédine Zidane devrait également aller dans le sens de l'apaisement...