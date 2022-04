Real Madrid : Vinicius Junior sur le point de battre un record de Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Auteur de 17 buts et 16 passes décisives en 42 matchs disputés toutes compétitions confondues, Vinicius Junior réalise une excellente saison avec le Real Madrid, martyrisant les défenses de Liga chaque week-end.

Par ailleurs, l'ailier gauche brésilien est sur le point de chiper un record de Cristiano Ronaldo. Comme le révèle le compte Twitter @OptaJose, l'ancien joueur de Flamengo (203 dribbles tentés) est devenu le deuxième joueur merengue à atteindre la barre des 200 dribbles tentés en une saison de Liga après Cristiano Ronaldo (205 dribbles tentés) lors de l'exercice 2011-2012. Un record que devrait battre Vinicius Junior lors du prochain match de championnat du Real Madrid, qui sera ce dimanche face au FC Séville.

1 - Vinícius Júnior 🇧🇷 is the only player to have attempted 200+ dribbles in LaLiga 2021/22, also becoming only the second Real Madrid player to reach this figure in a single campaign since at least 2005/06 after Cristiano Ronaldo 🇵🇹 in 2011/12 (205/73). Star. pic.twitter.com/eUmUzEZlSk