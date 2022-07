Real Madrid : Vinicius Junior va définitivement changer de braquet cet été

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Si le PSG et d'autres ont tenté de le convaincre de changer de projet, Vinicius Jr (22 ans) n'a jamais douté de sa volonté de prolonger l'aventure au Real Madrid. Aujourd'hui, le Brésilien n'a plus qu'à aposer sa signature au bas d'un contrat qu'il a validé et il sera lié aux Merengue jusqu'en juin 2027 avec un tout nouveau statut et une clause libératoire de 1 milliard d'euros.

Le 3e salaire du Real Madrid lui sera octroyé

D'après UOL, ce nouveau bail – qui sera prochainement officialisé – va propulser l'ancien joueur du Flamengo dans une toute nouvelle dimension puisqu'il fera de lui le troisième plus gros salaire du vestiaire derrière Karim Benzema et Luka Modric. Le tout à seulement 22 ans et quelques perspectives de revalorisations futures.

Le média brésilien ne le précise pas mais Vinicius devrait toucher 10 M€ par an (hors primes) pour la saison 2022-23. Un salaire qui le fait passer dans le cercle très fermé des footballeurs les mieux payés de la planète.