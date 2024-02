Real Madrid : Xabi Alonso attend les Merengue, ça se confirme !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

En une saison, Xabi Alonso aura mis tout le monde d'accord sur ses talents d'entraîneur. Son Bayer Leverkusen est invaincu toutes compétitions confondues, il vient de passer trois buts au Bayern Munich et compte désormais cinq points d'avance sur l'ogre bavarois. Non seulement l'entraîneur espagnol est en passe de mettre un terme à l'hégémonie de onze ans du Bayern sur le championnat allemand mais, en plus, il pourrait offrir un premier titre à un club moqué (Neverkusen) pour son incapacité à soulever le bouclier.

Il ne devrait pas quitter Leverkusen cet été

Cette réussite vaut à Xabi Alonso d'être ciblé par les plus grands. Liverpool, où il a joué, voudrait qu'il succède à Jürgen Klopp en fin de saison. Le Barça, où son père, Periko Alonso, a évolué dans les années 80, est également intéressé. Mais le directeur sportif du Bayer, Simon Rolfes, vient d'annoncer qu'il ne voyait pas son coach partir en fin de saison. Ce qui tendrait à prouver que Xabi Alonso convoite uniquement le poste d'entraîneur du Real Madrid. Et que tant que Carlo Ancelotti l'occupera, il restera à Leverkusen, refusant de s'engager dans un nouveau challenge...

🔴 Simon Rolfes, directeur sportif du Bayer Leverkusen, se MONTRE CONFIANT : Xabi Alonso va RESTER au club ! 🇪🇸



🗞️ @SPORT1_Dopa pic.twitter.com/X3fEmgwL4q — Football Actu (@FootActu_2) February 12, 2024

