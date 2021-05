Real Madrid : Zidane confronté à un terrible dilemme à Chelsea

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

C'est sans Raphaël Varane que le Real Madrid se déplacera mercredi à Chelsea pour tenter de se qualifier pour la finale de la Ligue des champions. Une blessure musculaire qui contrarie fortement les champions d'Espagne, tenus en échec à l'aller (1-1).

Ramos s'est entraîné normalement

Autre souci pour Zinédine Zidane : Federico Valverde, le milieu de terrain uruguayen, est incertain, pour cause de suspicion de Covid. Le joueur a effectué un test hier. En revanche, Sergio Ramos a repris l'entraînement collectif. Le capitaine merengue espère jouer la rencontre. Mais le souci, c'est qu'il n'a plus joué depuis début mars face à Elche (2-1), et qu'il vient d'enchaîner une blessure musculaire et un test positif au Covid, lui qui n'avait joué qu'un seul match dans son intégralité en 2021. C'était à Osasuna (0-0), début janvier...

Victime ensuite d'une déchirure au ménisque, l'ancien joueur du FC Séville est-il vraiment apte à renouer avec la compétition dans un match à si gros enjeu ? Zidane tranchera, avec Nacho et Eder Militao pour autres options en défense centrale.