Real Madrid : Zidane est fasciné par l'un de ses joueurs

Zinédine Zidane ne s’en est jamais caché : entraîner le Real Madrid était le rêve de sa vie de coach. ZZ sait aussi que son avenir tient toujours à un fil quand on est à cette place privilégiée.

C’est la raison pour laquelle il ne veut jamais vraiment se projeter au-delà de la saison en cours. Ensuite, en revanche, il sera temps pour le Real Madrid d’étudier ses successeurs potentiels. Selon Zidane, Toni Kroos (30 ans) a l’étoffe pour entraîner tant il connaît le football sur le bout des doigts.

Zidane est fasciné par Kroos

« Quand je me retirerai, je pourrai dire que j’ai entraîné Cristiano Ronaldo, Bale, Modric et Ramos, sourit le champion du monde 98 dans AS. Mais je dirais aussi que j’ai coaché Kroos. Quel professionnel, parler de lui est parler de quelqu’un d’extraordinaire. Il a une autorité innée. Il ne fait pas partie de mes capitaines mais, au fond, il l’est. Il parle peut mai quand il le fait, ses mots touchent en plein cœur. La sérénité est sa principale qualité. Ce qui est aussi fascinant chez lui, c’est la facilité avec laquelle il joue des deux pieds. On pourrait penser qu’il est naturellement gaucher. J’admire son état d’esprit. Sa vie est football et famille. Le reste n’importe pas.