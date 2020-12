Real Madrid : Zidane livre une réponse claire aux menaces qui pèsent sur lui

Il n'a aucun doute. Lors de son passage face à la presse ce vendredi, Zinédine Zidane a forcément été interrogé en longueur sur son cas personnel. « Je n'ai jamais pensé que j'étais intouchable, ni en tant que joueur ni en tant qu'entraîneur », a d'abord affirmé Zidane. Mais cela ne l'empêche pas de rester confiant pour la suite.

Pour une raison simple selon lui, le club comme les joueurs restent totalement soudés derrière lui. « Le soutien ? Oui, complètement. Du club et de tout le monde. Je ne peux pas être heureux quand nous perdons un match, les joueurs non plus. Nous le savons. C'est une chance de pouvoir être ici et de tout donner à ce club »

Zidane se range derrière l'union sacrée

Un message martelé par la suite, appelant à l'union sacrée pour sortir de cette passe difficile. « Ce que les joueurs veulent, c'est rivaliser et jouer et ils ont toujours montré leur affection. Nous savons qu'ensemble nous allons avancer. Ils sont les premiers à être malheureux. Dans un moment difficile, nous devons nous rassembler et suivre le même chemin. Nous allons avancer comme cela, c'est sûr », a conclu le coach madrilène.