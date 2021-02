Real Madrid : Zidane martèle ses envies pour Sergio Ramos et évoque le cas Isco

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Ce lundi soir, le Real Madrid va jouer un match très important dans la course au titre en Liga. Après la victoire du FC Barcelone à Séville et en attendant le match de l'Atlético ce dimanche soir, les hommes de Zinédine Zidane sont condamnés à gagner. Dans cette formation du Real Madrid, un joueur semble retrouver du crédit : Isco, très performant en Ligue des champions face à l'Atalanta.

Zinédine Zidane, devant la presse, n'a pas pu échapper aux questions sur le sujet. Et le coach madrilène assure avoir toute confiance en son milieu.« Nous connaissons Isco et ses qualités. Le match de l'Atalanta s'est bien déroulé et demain il comptera comme tout le monde. C'est à mon tour de gérer les minutes, et ce n'est pas facile quand on a de si bons joueurs. Mais Isco, on va compter sur lui », a assuré Zidane.

Zidane fatigué des questions sur Ramos

Le coach des Merengue a même estimé que sa gestion n'avait rien à craindre avec Isco lui-même. « Isco n'est pas à blâmer. Je dois choisir. Il y a des joueurs qui sont très bons. Isco a un poste de milieu de terrain et peut jouer dans une ou deux positions, pas 40. Il travaille bien et doit être patient et, quand il le faut, bien faire comme l'autre jour. »

Enfin, Zinédine Zidane est apparu fatigué de voir le sujet de la prolongation de Sergio Ramos revenir une nouvelle fois sur le tapis. Mais l'entraîneur merengue a tout de même répété ses envies. « Je l'ai toujours dit, je veux que la situation se règle entre le club et le joueur. Après, nous avons un match à disputer demain ».