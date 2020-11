Real Madrid : Zidane tient un crack qui fait de l'ombre à Messi et Cristiano Ronaldo

Le Real Madrid a trop souffert, depuis plus de deux ans maintenant, du départ de Cristiano Ronaldo pour ne pas savourer à sa juste valeur l'émergence d'un crack à même de leur faire un peu d'ombre. Cette semaine, le club merengue a pu apprécier une nouvelle fois la forme étincelante de Rodrygo dès qu'il s'agit d'évoluer en Ligue des champions.

Une tendance qui se répète régulièrement puisque le quotidien AS relève que l'ailier brésilien affiche un compteur de six buts et trois passes décisives en neuf matchs de C1 qui a de quoi faire pâlir. Y compris les plus grands.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et même Robert Lewandowski. Aucun n'a été en mesure d'afficher des temps de passage aussi prometteurs au début de leur carrière en Ligue des champions. Forcément de quoi faire rêver le Real Madrid qui tient déjà dans ses rangs un autre phénomène dans la reine des compétitions de clubs. Karim Benzema, à l'époque de l'OL, avait lui aussi inscrit six buts sur ses neufs premières apparitions. Une filiation forcément prometteuse.

9 - Rodrygo Goes has been involved nine goals in @ChampionsLeague (six goals + three assists), four more than in his 24 league games for @realmadriden (five, two goals + three assists). Inspiration#InterRealMadrid #UCL pic.twitter.com/fFaXmoaz3p