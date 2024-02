Real Madrid : Zidane, un futur obstacle pour Mbappé et les Merengue ?

Dans l'attente d'un projet d'envergure depuis juin 2021 et son deuxième passage au Real Madrid, Zinédine Zidane ne devrait pas rebondir en équipe de France, à moins d'une catastrophe à l'Euro 2024. Idem pour les Merengue, où Carlo Ancelotti est bien installé à son siège. Mais un poste très prestigieux pourrait se libérer dans les semaines à venir et il pourrait intéresser le champion du monde 98.

Selon le journaliste de SkySport Deutschland Florian Plettenberg, le Bayern Munich a fait de Zidane sa priorité en cas de renvoi de Thomas Tuchel. Affaibli par trois défaites d'affilée toutes compétitions confondues et une Bundesliga qui échappe aux Bavarois, l'ancien coach du PSG est sur la sellette. Ses dirigeants ne lui ont pas fixé d'objectif à moyen terme, ils voient match après match. Ole Gunnar Solskjaer (ex-Manchester United) est également une possibilité mais Zidane plaît davantage grâce à son aura et son expérience. S'il s'engageait avec le Bayern, il deviendrait un vrai rival du Real Madrid pour la victoire finale en Champions League.

