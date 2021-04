Résultat Champions League : Real Madrid 1-1 Chelsea (mi-temps)

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

La demi-finale de Champions League entre le Real Madrid et Chelsea promettait beaucoup et, à la pause, elle tient toutes ses promesses. Les deux équipes semblaient très proches l'une de l'autre en termes de performances depuis le début de l'année et le score à la mi-temps reflète bien ce niveau équivalent.

Un but splendide de Christian Pulisic a permis à Chelsea d'ouvrir le score et de marquer ce fameux but à l'extérieur qui peut faire la différence. A la 29e, Karim Benzema, qui avait frappé le poteau quelques instants plus tôt, a réalisé une magnifique volée depuis le point de pénalty. Son 71e but en C1, ce qui fait de lui le 4e meilleur scoreur de l'histoire de la compétition avec Raul. Enorme.