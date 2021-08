Résultat Liga : en attendant Mbappé, le Real Madrid gagne à Séville (1-0)

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Troisième journée de Liga et troisième déplacement consécutif pour le Real Madrid. Après sa facile victoire à Alaves (4-1) et son nul du côté de Levante (3-3), l'équipe entraînée par Carlo Ancelotti se rendait ce samedi soir sur la pelouse du Bétis Séville. Un match délicat face au 6e de la dernière Liga que le Real, qui attend une réponse du PSG pour Kylian Mbappé, a remporté sur la plus petite des marges (1-0). L'unique but de la partie est œuvre de Dani Carvajal à l'heure de jeu.