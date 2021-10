Résultat Liga, FC Barcelone 1 - 2 Real Madrid : Ancelotti encense ses joueurs après la victoire dans le Clasico

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le Real Madrid capable de battre n'importe qui ? C'est en tout cas l'avis de son coach, Carlo Ancelotti. Le tacticien a salué la performance de ses joueurs en conférence de presse d'après-match. "Je suis heureux de gagner, mais ce ne sont que trois points. On a fait un match pragmatique, très intelligent. Défensivement, on a été très bien. Avec le ballon, en première période on aurait pu soigner nos sorties de balle, mais on a été très efficaces en contre. On doit profiter de la qualité de cette équipe"

"On a fait un grand match"

"Je crois qu'on peut rivaliser avec n'importe qui, oui, l'équipe est très solide. On aurait pu sceller la partie un peu avant, mais on a fait un grand match. On a souffert, et on a été capables de souffrir. Même sans ballon, on n'a pas perdu le contrôle du match, c'est aussi une vertu. (Sur Alaba) Comme d'habitude, il était là où on avait besoin de lui. Il a trouvé de l'espace et il a très bien joué." a lâché le coach du Real Madrid. (Propos retranscris par Le Figaro)