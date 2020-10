Résultat Liga : le promu Cadiz surprend le Real Madrid (1-0)

Grosse surprise ce samedi soir à Valdebebas : le Real Madrid, leader de Liga, a chuté sur sa pelouse face au promu Cadiz (0-1). Une première défaite, assez logique, qui fait tâche pour les Merengue à quatre jours de la reprise de la Ligue des Champions face au Shakhtar Donetsk et à une semaine du Clasico sur la pelouse du FC Barcelone.

Karim Benzema a touché du bois

Sur ce match, Zinédine Zidane n'avait pourtant pas pris les visiteurs à la légère, alignant son équipe type du moment. Une équipe qui n'avait visiblement pas une grande envie d'en découdre avec Alvaro Negredo (34 ans) et ses coéquipiers.

S'il n'a pas marqué, la faute notamment à Sergio Ramos, l'ancien buteur de la Castilla et du FC Valence a délivré une passe décisive pour l'unique but de la partie signé Anthony Lozano (16e). Longtemps balotté, le Real est passé proche de l'égalisation dans les derniers instants mais le but de Luka Jovic a été refusé pour hors-jeu et Karim Benzema a trouvé la transversale de Ledesma.