Résultat Liga : Real Madrid 2-0 Osasuna Pampelune (terminé)

Coincée entre les deux manches de la demi-finale de la Champions League contre Chelsea, la réception de l'Osasuna Pampelune ce soir avait tout d'un piège pour le Real Madrid. En pendant une heure, ça a effectivement été un piège pour les hommes de Zinédine Zidane. Ceux-ci auraient même pu rentrer aux vestiaires à la pause en étant mené mais le but inscrit par les Navarrais a été refusé pour un hors-jeu limite.

C'est à l'entrée du dernier quart d'heure que les Merengue ont fait la différence, par Militao (76e), avant que Casemiro n'inscrive un but tout à fait involontaire quatre minutes plus tard pour sa 200e apparition sous le maillot blanc. Avec ce succès, le Real revient à deux points de l'Atlético Madrid et peut toujours rêver du titre. En attendant, il peut se concentrer sur la demi-finale retour à Stamford Bridge…