Résultat Liga : un petit Real Madrid freiné au Rayo

8 points d'avance : en s'imposant sur la pelouse de son voisin du Rayo Vallecano ce dimanche, le Real Madrid aurait pu faire le trou sur Girona, qui jouera lundi sur le terrain de l'Athletic Bilbao. Mais le Real, pas vraiment dans son assiette et privé de Jude Bellingham, a dû se contenter d'un nul (1-1). Joselu a ouvert le score d'entrée de jeu sur un contre initié côté droit par Brahim et Valverde. Un but but d'abord refusé pour hors-jeu avant d'être validé par le VAR, Joselu étant couvert par Aridane Hernández.

Joselu avait montré la voie

L'attaquant, qui a célébré à la façon de Jude Bellingham, aurait pu signer un doublé dans la foulée, de la tête, sur un centre de Lucas Vázquez, mais son but a été refusé car le ballon était sorti du terrain. Le Rayo est ensuite revenu sur un penalty de Raul de Tomas consécutif à une main d'Eduardo Camavinga. A 1-1 la mi-temps, tout restait à faire. Le Real a dominé au retour des vestiaires mais Joselu, servi par Brahim, a buté sur le gardien du Rayo (58e). Et la rencontre est devenue hachée, sans rythme ni occasions. Kroos a vu son coup franc détourné par Dimitrievski (79e) et Carvajal a été expulsé pour un geste d'humeur (90e+4). Un nul décevant. Et 6 points d'avance sur Girona, donc, pour le Real.

