Rodrygo permet au Real Madrid de sortir la tête de l'eau face au FC Séville

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Le match entre le FC Séville et le Real Madrid a failli être reporté, tant des trombes d'eau se sont abattues sur Sanchez-Pizjuan jusqu'à quelques minutes du coup d'envoi. Mais finalement, comme par miracle, la pluie s'est arrêtée et la pelouse, certes grasse, n'a pas trop souffert. Et les Andalous ont débuté pied au plancher puisqu'ils ont ouvert le score par Mir dès la 3e minute.