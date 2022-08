Un Real Madrid insatiable, le FC Barcelone pris dans un contre-la-montre

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Marca : insatiables ! Après la Liga et la Champions League, voici la Supercoupe d'Europe pour le Real Madrid ! Vainqueur 2-0 "avec autorité" selon le quotidien sportif de l'Eintracht Francfort, la Maison Blanche est qualifiée d'insatiable par Marca. Difficile de lui donner tort tant tout souri aux hommes de Carlo Ancelotti depuis plusieurs mois... Portada del diario @marca de hoy jueves día 11 de agosto en la que destaca en la portada la conquista de un nuevo titulo para el @realmadrid bajo el titular "Insaciables - El Real Madrid levanta su quinta Supercopa de Europa con otro ejercicio de autoridad". pic.twitter.com/x6TtCI6vZq — manuel (@manuel19621119) August 10, 2022

AS : insatiables (bis)

Une fois n'est pas coutume, AS et Marca ont titré de la même façon ce jeudi 11 août ! Comme son concurrent, le quotidien sportif a opté pour une photo de joie du Real Madrid (qui s'affiche en double page) après son succès sur Francfort et pour le mot "insatiable", même si dans son cas, c'est le Real qui l'est, pas ses joueurs. Karim Benzema, qui remporte son premier trophée en tant que capitaine de la Maison Blanche, peut être heureux !

📰 ‼️ Ya está aquí la #PortadAS del jueves, 11 de julio ‼️

🏆🇪🇺 "Un Madrid insaciable" pic.twitter.com/voIdbHLLnc — Diario AS (@diarioas) August 10, 2022

Sport : De Jong, dernière ligne droite

Le quotidien catalan fait le point sur le feuilleton De Jong, dont l'agent a atterri à Barcelone hier pour tenter de trouver une solution à un casse-tête sans nom. Le FC Barcelone veut le voir partir et s'est déjà mis d'accord avec Chelsea. Mais le milieu néerlandais veut rester et, froissé par l'attitude de ses dirigeants, il ne veut pas non plus revoir son salaire à la baisse, ce qui bloque l'enregistrement des recrues. La situation s'envenime d'heure en heure alors qu'une issue doit être trouvée avant les débuts du Barça en Liga samedi contre le Rayo Vallecano.

『SPORT』

"De Jong recta final"

「デ・ヨング、最終ストレート」

"Bernardo Silva: El City ya sabe lo que quiero"

「ベルナルド・シウバ: シティは既に僕の希望を知っている」#PortadaSPORT pic.twitter.com/iMVQDJJMTe — KSK (@Regateador_7) August 11, 2022

El Mundo Deportivo : contre-la-montre

Photo des recrues en Une à l'appuie, EMD rappelle que tant que le cas De Jong n'est pas réglé, le FC Barcelone ne peut pas enregistrer ses recrues auprès de la Liga, sa masse salariale étant bien trop élevée. L'unique solution pour régler cette crise si jamais le Néerlandais demeure inflexible sera d'activer la quatrième option de droits économiques du club, qui lui offrirait une bouffée d'air frais de 100 M€.

CONTRARELOJ



PORTADA DE MUNDO DEPORTIVO pic.twitter.com/cfb50Zg1wy — Mundo_Blaugrana (@Blaugranas_sv) August 11, 2022

Pour résumer Vainqueur de la Supercoupe d'Europe hier contre l'Eintracht Francfort (2-0), le Real Madrid n'en finit plus d'accumuler les trophées. Le FC Barcelone, de son côté, fait ce qu'il peut pour régler le problème Frenkie De Jong et ainsi enregistrer ses recrues avant le début de la Liga.

