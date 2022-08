Vinicius veut porter le Real Madrid en Supercoupe, le FC Barcelone confronté à une sombre histoire

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Marca : touche-la encore une fois, Vini ! A 24 heures de la Supercoupe d'Europe entre le Real Madrid et l'Eintracht Francfort, Marca consacre sa Une à ce qui pourrait constituer le premier trophée de la saison 2022-23 pour les Merengue. En invitant Vinicius Jr à trouver à nouveau le chemin des filets, comme le 28 mai dernier en finale de la Champions League contre Liverpool (1-0). “Tócala otra vez, Vini” 🔥



AS : ambitieux Vinicius

Même joueur que Marca en Une d'AS. Il faut dire que Vinicius a tenu des propos très ambitieux dans lesquels il a expliqué vouloir remporter cinq à six Champions League de plus avec les Merengue ou devenir aussi décisif que les grandes légendes de la Maison Blanche. Après Liverpool, l'Eintracht sera pour lui une autre occasion pour lui de montrer qu'il est au niveau des plus grands.

Sport : Marcos Alonso OK

Annoncé depuis plusieurs jours, le transfert de Marcos Alonso au FC Barcelone est en très bonne voie, selon Sport. Le latéral gauche s'est mis d'accord pour un contrat de trois ans avec les Blaugrana. Ces derniers, en revanche, ne formuleront une offre à Chelsea qu'après avoir obtenu la certitude qu'ils pourront inscrire leurs recrues en Liga.

El Mundo Deportivo : 4 contrats litigieux au Barça

Incroyable histoire révélée hier par la presse catalane : la nouvelle direction du FC Barcelone a découvert des irrégularités dans les prolongations de contrat négociées par Josep Maria Bartomeu avec Frenkie De Jong, Gerard Piqué, Marc André ter Stegen et Clément Lenglet. Elle demande aux quatre joueurs une renégociation ou les menace de porter l'affaire en justice, qui pourrait contraindre les joueurs à rembourser les sommes versées ! Pour le moment, seul Piqué s'est montré ouvert à des discussions sur le sujet.

Pour résumer Demain, le Real Madrid défiera l'Eintracht Francfort en Supercoupe d'Europe et ses partisans espèrent que Vinicius Jr marquera encore le but décisif, comme en finale de la Champions League. De son côté, le FC Barcelone a décelé des irrégularités dans les prolongations de quatre de ses joueurs.

