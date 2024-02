Accord confirmé entre le Real et Davies, des offres sont tombées au Barça pour trois joueurs !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

La presse catalane

Sport : "Trois offres pour vendre"

On commence par Sport, qui fait sa Une sur les déclarations de Joan Laporta. Le président du FC Barcelone a expliqué à un groupe de partenaires que le club blaugrana a reçu des offres pour Ronald Araujo, Frenkie de Jong et Raphinha.

🗞 𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐃𝐀 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓



💸Tres ofertas para vender

🏆El PSG y la Lazio se llevan la ida en Champions

🏀Arranca la gran fiesta de la copa

😨 El Barça empata en casa 80 partidos después

Mundo Deportivo : "Marché Barça"

Mundo Deportivo s'attarde aussi sur le mercato du Barça mais plus dans le sens des arrivées. D'après le quotidien catalan, les dirigeants barcelonais voudraient recruter l'été prochain une sentinelle, un milieu de terrain relayeur et un ailier gauche.

La presse madrilène

AS : "Intouchable"

Du côté de la presse madrilène, AS revient une nouvelle fois en Une sur la victoire ce mardi du Real Madrid face au RB Leipzig (1-0) en huitième de finale aller de la Ligue des Champions et sur les prestations de Brahim Diaz et Andriy Lunin.

💪 INTOCABLE



💪 INTOCABLE pic.twitter.com/NSLfRyABNO — Diario AS (@diarioas) February 14, 2024

Marca : "Un génie et un héros"

Même son de cloche du côté de Marca, qui a, par ailleurs, confirmé qu'un accord verbal entre les dirigeants du Real Madrid et le latéral gauche du Bayern Munich, Alphonso Davies, existerait en vue d'une arrivée l'été prochain.

