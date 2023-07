RC Lens - Mercato : en plus de Seko Fofana, un Red Devil va rejoindre Cristiano Ronaldo à Al-Nassr

Battu hier à Faro en amical par le Celta Vigo (0-5), Al-Nassr, non content d'avoir attirer Cristiano Ronaldo, a enregistré il y a quelques jours l'arrivée du Croate Marcelo Brozovic.

Alex Telles en renfort

Mais le club de CR7 ne s'arrête pas là. Nicolo Schira annonce ce mardi un accord trouvé avec Alex Telles, le latéral gauche brésilien de Manchester United. Prêté à Séville la saison dernière, Telles s'est engagé jusqu'en 2026, pour un salaire annuel de 12 M€.

🔜 Done Deal! Alex #Telles to #AlNassr from #ManchesterUnited. Contract until 2026 (€12M/year). #transfers #MUFC 🇸🇦