Ça bouge pour Bellingham au Real Madrid, Busquets se ravise, Benzema est en forme

Marca fait sa Une aujourd'hui sur le dossier Jude Bellingham au Real Madrid. Le quotidien explique que les Merengue ont accéléré pour l'Anglais et qu'ils ont démarché son entourage. Le club du joueur, le Borussia Dortmund, lui aurait donné la possibilité de choisir sa future équipe. Marca indique qu'il s'agirait d'un transfert à 100 M€ qui ne se ferait qu'à partir de la saison prochaine.

Mundo Deportivo : « Busquets, changement de plans »

De son côté, Mundo Deportivo fait écho ce mercredi d'un changement de plans pour Sergio Busquets. À 34 ans, le milieu espagnol, qui sera en fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone, envisagerait maintenant de prolonger au Barça, selon MD, lui qui était auparavant dans l'optique de s'en aller aux États-Unis en MLS. La potentielle prolongation de Leo Messi au PSG aurait également influé sur son choix.

AS : « À plein gaz »

Le quotidien madrilène se penche de son côté sur le cas Karim Benzema. AS explique que l'entourage du Ballon d'Or 2022 est désormais « ultra-motivé » et qu'il s'entraîne à plein régime sans douleur, après sa blessure contractée pendant la Coupe du monde avec les Bleus. Pour le journal, Benzema va chercher à se racheter dans la deuxième partie de saison avec le Real Madrid.

Sport : « Ferran año II »

Le journal Sport fait sa Une ce mercredi sur le premier anniversaire de Ferran Torres en tant que joueur du FC Barcelone. Arrivé il y a tout juste un an chez les Blaugrana, l'Espagnol a perdu son rôle de vedette avec les arrivées plus récentes de Robert Lewandowski et de Raphina, explique Sport. Ferran Torres va donc vouloir « prouver sa valeur ».