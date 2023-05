FC Barcelone – Mercato : une légende du Barça milite pour le retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

S'il a surtout marqué l'histoire et pris un Ballon d'Or lors de son passage au FC Barcelone, Rivaldo reste un spectateur attentif de la Liga. Le Brésilien a d'ailleurs confié à AS l'une de ses grandes envies : revoir Cristiano Ronaldo enfiler la tunique des Merengue, lui qui avait quitté le club fâché avec Florentino Perez en 2018.

Estimant que CR7 gâche les dernières années de sa carrière à Al-Nassr en Arabie Saoudite et estimant que le quintuple Ballon d'Or a encore un peu à donner, Rivaldo milite pour que tout le monde mette aujourd'hui de l'eau dans son vin : le Portugais en baissant ses prétentions pour revenir à un vrai football, le Real en offrant aux Socios la fin de l'histoire avec le meilleur buteur de l'histoire du club.

«Je comprends que parfois les joueurs soient dupés par le gros contrat qu’ils signent en Arabie Saoudite, mais là-bas la vie est plus fermée et le football n’est pas toujours aussi facile que prévu. Ainsi, vous traversez peut-être une phase de déception et même de réflexion. Ce serait bien pour lui et pour le football de voir Cristiano Ronaldo revenir au Real Madrid pour terminer sa carrière. Bien sûr, les supporters doivent comprendre qu’ils ne peuvent pas exiger de lui la même chose que lorsqu’il avait 25 ou 26 ans, mais il peut toujours aider le club dans plus de conquêtes.»