FC Barcelone, PSG - Mercato : le Real Madrid prêt à sacrifier Benzema pour Mbappé et Haaland ?

L'avenir d'Erling Haaland sera à coup sûr l'un des dossiers les plus chauds du prochain mercato estival. L'attaquant norvégien, qui devrait quitter le Borussia Dortmund l'été prochain, affole les plus grands clubs européens dont le FC Barcelone et le Real Madrid, qui semblent être en pôle position pour recruter l'ancien joueur du RB Salzbourg.

Benzema vendu pour faire de la place à Mbappé et Haaland ?

Selon les informations du média espagnol, Sport, le président merengue, Florentino Perez, serait convaincu qu'il signera Erling Haaland une fois qu'il aura bouclé l'arrivée de l'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Pour s'offrir ces deux stars, la Casa Blanca serait prêt à sacrifier Karim Benzema, qui est pourtant dans la forme de sa vie depuis le début de la saison.

#FCB 🔵🔴



👀 En el Madrid hay confianza absoluta sobre el futuro de Haaland



🤔 Quiere juntar sí o sí a Mbappé con Haaland aunque Benzema sea el gran perjudicado



✍️ Lluís Miguelsanzhttps://t.co/dK0lkEFcWM — Diario SPORT (@sport) February 5, 2022