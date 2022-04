FC Barcelone, PSG, Real Madrid : Laporta sait où jouera Mbappé la saison prochaine !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

L’avenir de Kylian Mbappé n’a jamais été autant au centre du jeu. Depuis qu’il a affirmé haut et fort que rien n’était décidé et que le fait de rester au PSG était possible, l’attaquant de 23 ans a semé le doute d’un futur au Real Madrid. Pour relancer la machine, Karim Benzema lui a lancé un nouvel appel du pied.

« Pourrait-il être le troisième élément de l’attaque du Real, avec Vinicius et vous ? Oui, je le dis souvent. J’aime jouer avec lui en sélection et j’aimerais jouer avec lui en club. Je pense qu’on marquerait le double de buts. Ou peut-être même le triple », a-t-il glissé dans L’Équipe.

Le Barça voit Mbappé au Real

Daniel Riolo a de son côté affirmé que ce même Mbappé allait prolonger son contrat au PSG ! « Ce sera plutôt au mois de mai », a précisé le polémiste au micro de RMC Sport. Romain Molina a précisé qu’Emmanuel Macron et l’émir du Qatar feraient du lobbying pour qu’il reste au PSG. Nicolas Sarkozy aurait également une implication dans ce dossier brûlant.

Au FC Barcelone, Joan Laporta sait qu’il n’a jamais vraiment été dans la course mais semble persuadé d’une autre chose. « Au Barça, il est très clair que Mbappé jouera au Real Madrid la saison prochaine », a glissé José Alvarez hier soir au micro de l’émission El Chiringuito.

⚠️"En el BARÇA tienen CLARO que MBAPPÉ se va al REAL MADRID"



🗣️Lo está contando @10JoseAlvarez en #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/Qqv6TarQoj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 4, 2022

Pour résumer Alors que l’avenir de Kylian Mbappé reste en suspens et fait l’actualité du jour en Europe, le FC Barcelone semble d’ores et déjà écarté de la course à sa signature au mercato estival. Mais Joan Laporta n’a aucun doute sur le futur maillot qu’il portera.

Bastien Aubert

Rédacteur