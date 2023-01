Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : le futur Messi au centre de l’attention !

Les joueurs nés en 2006 ont la cote ! Il y a quelques semaines, le Real Madrid a sorti le chéquier pour signer le crack brésilien, Endrick. Les Merengues ont déboursé 60 millions d’euros pour le joueur qui fera son apparition pour sa majorité en 2024. Désormais, le Real Madrid est en concurrence avec plusieurs écuries européennes dont le Barça pour signer le jeune argentin évoluant CA Vélez Sarsfield, Gianluca Prestianni.

Après avoir appris l'intérêt du FC Barcelone et du Real Madrid, le club argentin a décidé de protéger son joyau qui a une clause de départ à 10 millions d'euros. Les dirigeants du CA Vélez Sarsfield feront tout leur possible pour le garder selon les informations d’Olé. Ils ont pour objectif de doubler la clause de Gianluca Prestianni pour rendre son départ plus difficile, au moins jusqu'à fin 2023 explique le quotidien argentin.

Avec le CA Vélez Sarsfield, en mai dernier, le natif de Buenos Aires avait marqué les esprits en débutant en Copa Libertadores contre Estudiantes. À cette occasion, Il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de Vélez Sarsfield à porter ce maillot. Le futur Lionel Messi ?

Gianluca Prestianni, only 16 years old, with this goal for Argentina U17 vs. Uruguay. Diego Placente the coach.🇦🇷pic.twitter.com/U6JtZJ2a8a